Ghirelli: riportare i tifosi allo stadio è priorità, necessario lavorare in questa direzione

Il presidente della Serie C al derby Virtus Francavilla – Taranto

Abbiamo bisogno che gli stadi si popolino, il calcio è gioia collettiva”. Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli interviene dalla Nuovarredo Arena, dove sta per iniziare il derby di Coppa Italia Virtus Francavilla – Taranto.

“Assistiamo ad un lento ritorno alla normalità, non è facile riportare il popolo tifoso allo stadio, le presenze di ieri negli stadi ove si sono giocate le partite di coppa Italia di serie C lo dimostrano. In questi terribili e lunghissimi mesi di pandemia sono cambiati i riti, gli interessi nelle famiglie e nei gruppi di amici. È tornato al centro il piacere dello stare insieme, di soddisfare ed ottemperare gli interessi di ognuno della famiglia. Questo rimane un problema irrisolto all’interno e nelle adiacenze dello stadio. Se a ciò si congiunge il permanere della paura per il maledetto virus allora tutto si complica” prosegue Ghirelli.

“Ho discusso di questo tema con il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì, perché in controtendenza ha il 50% dello stadio completo. Noi dobbiamo costruire iniziative per ripopolare gli stadi, far funzionare la fantasia collettiva, mettere in campo nuove agevolazioni, rivolgerci alle diverse categorie dei tifosi in modo mirato e specifico. Ogni iniziativa che inverte la rotta va condivisa, in modo da darci reciprocamente una mano. Noi da Firenze dobbiamo dare un contributo di grande intensità e qualità. Riportare i tifosi allo stadio è la priorità del nostro lavoro“ conclude Ghirelli.