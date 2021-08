Domenica di lavoro, ora riposo fino a martedì per il Siena

Il Siena, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fermana (nel secondo turno l’avversario sarà il Teramo), ha svolto questa mattina un lavoro atletico sul campo di Castellina Scalo. Esercizi di scarico ed attività defaticante per chi ha giocato la partita di sabato mentre il resto del gruppo è stato impegnato in un allenamento più sostenuto di potenziamento muscolare agli ordini del preparatore atletico Sandro Bencardino. Mister Gilardino ha poi radunato i calciatori in gruppi da tre per una corsa tecnica a fasi di intensità progressiva con il pallone e successivamente ha fatto svolgere una partitella di tre tempi. A difendere una porta anche Mattia Marocco che gradualmente sta recuperando dalla frattura al setto nasale. Al triplice fischio, poi, tutti a casa. Adesso, la squadra riposerà fino a martedì quando, nel pomeriggio, è in programma la ripresa a Castellina Scalo. Ogni seduta sarà a porte chiuse.

Risonanza per Vincenzo Gatto

Domani mattina, invece, il centrocampista Vincenzo Gatto, uscito per infortunio alla fine del secondo tempo contro la Fermana, sarà sottoposto a risonanza magnetica per valutare l’intensità del trauma distorsivo alla gamba destra.