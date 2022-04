100 anni di Franchi: inaugurato il Museo Franchi a Palazzo Vecchio

Nell’ambito dell’evento “Franchi ieri, oggi e domani. 100 anni dalla nascita del più grande dirigente del calcio italiano”, organizzato dalla Lega Pro, con il Comune di Firenze, la Figc e il Museo di Coverciano, è stato inaugurato oggi il “Museo Franchi”, mostra temporanea su Artemio Franchi che si tiene nel Cortile di Michelozzo a Palazzo Vecchio di Firenze. Al taglio del nastro del “Museo Franchi” hanno partecipato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, i figli di Franchi Giovanna e Francesco, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Cosimo Guccione, Assessore allo Sport del Comune di Firenze e Dario Nardella, Sindaco di Firenze.

Dopo il taglio del nastro, gli ospiti hanno visitato la mostra – suddivisa in 5 aree fotografiche – che rappresenta un viaggio nei momenti più importanti della vita di Franchi, svelandone anche aspetti del privato meno conosciuti: dalla lettera in cui chiede alla fidanzata Alda di sposarlo, ai diari di guerra, al grande amore per la sua Firenze e per Siena. Nell’ambito professionale si ripercorrono tutte le tappe della sua straordinaria carriera che lo portano a diventare il più grande dirigente del calcio italiano: dalla lettera di assunzione della Fiorentina al comunicato ufficiale della nascita della Serie C, dalla lettera privata del Presidente Pertini ai trofei con le medaglie dell’Europeo ’68 al Mondiale del 1982, le maglie dell’Italia, il pallone e la valigia di viaggio che lo accompagnava ovunque nel mondo (provenienti dal Museo del Calcio). Non poteva mancare uno spazio dedicato all’altra grande passione di Franchi, il Palio.

Una scoperta per chi non lo conosceva e un approfondimento per chi lo conosceva: la Mostra ha emozionato tutti i presenti in questo primo giorno dedicato al centenario della nascita di Franchi. E grazie all’apporto di Noema Digital è stata possibile anche un’immersione nella realtà virtuale delle partite, tra cui la finalissima Italia-Germania dell’82.

Domani si prosegue con la deposizione di fiori al cimitero di Soffiano dove Franchi è sepolto. Alla cerimonia non parteciperà il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Infine prima di Fiorentina-Empoli, gara di campionato prevista alle 12.30, Franchi sarà ricordato nello stadio fiorentino che ha preso il suo nome. Lunedì doppio dibattito a Palazzo Vecchio alla presenza di Gianni Infantino, Presidente della Fifa.

La mostra su Artemio Franchi di Palazzo Vecchio avrà accesso gratuito, dal 2 al 4 aprile compreso, con orario 9-19.