Calciomercato Live: torna il format più seguito dai tifosi e dedicato alla Serie C 

Dopo il successo dell’edizione di gennaio, Eleven Sports conferma anche in estate l’appuntamento con Calciomercato Live, il format interamente dedicato ad affari e trattative delle squadre di Serie C. Ampio spazio quindi a ufficialità, voci e indiscrezioni capaci di informare e far sognare i tifosi. Una finestra settimanale per discutere dei più “chiacchierati” colpi di mercato con collegamenti e ospiti che saranno i protagonisti di ogni puntata.

Il primo appuntamento, a cura della redazione di Eleven Sports, è previsto per mercoledì 6 luglio con servizi, curiosità, focus, grafiche e gli interventi degli addetti ai lavori per parlare degli ultimi acquisti e delle trattative più calde.

“Calciomercato Live”, non è solo un format di news e approfondimento, ma soprattutto un modo per Eleven Sports di creare un legame ancora più forte con i fan, preparandoli a vivere una nuova entusiasmante stagione calcistica.

Ad arricchire il racconto anche la collaborazione di giornalisti esperti del settore, appartenenti alle principali redazioni che si occupano di Serie C e in particolare di calciomercato, come “Tutto C” e “La Casa di C”.



Grande spazio inoltre al dialogo con i tifosi che, attraverso i commenti in diretta, potranno porre domande in tempo reale e interagire con conduttori e ospiti.

Ogni mercoledì dal 6 luglio al 3 Agosto l’appuntamento sarà settimanale della durata di circa 30 minuti, a partire dalle ore 17.30 su www.Elevensports.com, sulla pagina ufficiale Facebook e sul canale ufficiale di YouTube. La trasmissione poi riprenderà dal 24 agosto per vivere a 360 gradi l’ultima avvincente settimana del calciomercato.