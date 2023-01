Serie C lancia il profilo ufficiale su OneFootball

La Serie C, terza Lega professionistica del calcio italiano, ha annunciato, a Berlino, il lancio di un profilo ufficiale su OneFootball, la più grande piattaforma multimediale di calcio al mondo, per espandere la propria audience digitale e trovare nuovi punti di contatto per interagire con i tifosi globalmente.

La Serie C utilizzerà il proprio account ufficiale per condividere tutte le notizie dei club, le interviste, i resoconti delle partite ed alcuni contenuti video, in italiano e in inglese. Il lancio di un canale ufficiale su OneFootball aiuterà la Serie C a raggiungere il pubblico della piattaforma che conta oltre 100 milioni di utenti attivi mensili, il 75% dei quali tra i 17 e i 34 anni.

Notizie e aggiornamenti saranno disponibili per i fan in tutto l’ecosistema OneFootball tramite un feed home completamente personalizzato. Gli utenti che seguono la Serie C non dovranno mai perdersi una sola storia, tenendosi aggiornati su tutte le 60 squadre della terza divisione italiana, sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Tutti i contenuti della Serie C o pubblicati dalla Serie C saranno disponibili per i tifosi sull’app mobile OneFootball e sul sito Web OneFootball.com. Inoltre, con il support tecnico di OneFootball è in fase di elaborazione ed implementezione l’Highlights Player sul sito web della Serie C, seppur al momento in modalità test.

OneFootball gode già di un forte legame con la Serie C, grazie ad un accord di sub-distribuzione con ELEVEN SPORTS ITALY, che permette la visione di una selezione delle partite della Serie C in diretta streaming in pay-per-view in Italia e nel mondo.

La Serie C si unisce così alla piattaforma Onefootball insieme a oltre 130 altri club, leghe e federazioni che stanno già distribuendo contenuti originali ai propri fan tramite OneFootball.

“Grazie a questa partnership tecnologica garantiremo, nel tempo. ai nostri fan una serie di informazioni ed esperienze uniche. Ci apriremo anche ai più giovani, storicamente punto di forza e bacino di riferimento della piattaforma OneFootball. – ha dichiarato Marcel Vulpis vicepresidente vicario della Lega Pro. “La nostra presenza, oggi a Berlino, non è solo un’opportunità per approfondire la realtà di questo gruppo, ma anche per far partire quel processo di internazionalizzazione, sul piano dei diritti multimediali, che dovremo sviluppare, nei prossimi anni, per far conoscere il prodotto Serie C ad un pubblico sempre più vasto”.

Tom D. Müller, VP Partnerships, OneFootball, ha dichiarato: “In OneFootball siamo appassionati del calcio italiano. Il nostro obiettivo è portare la Serie C al nostro pubblico globale di fan molto coinvolti e mobile-first, come già facciamo attraverso la nostra offerta streaming. Questa nuova partnership con la Serie C offrirà ancora più opportunità ai fan di tutto il mondo di godersi i contenuti del bellissimo gioco italiano”.

OneFootball

Fondata nel 2008, OneFootball è la principale piattaforma multimediale di calcio per una nuova generazione di tifosi di calcio mobile-first. Serve 100 milioni di persone ogni mese attraverso le sue piattaforme di proprietà e gestite, avvicinando i fan al gioco del calcio con le ultime notizie, i momenti salienti, lo streaming live e altro ancora. OneFootball collabora con oltre 150 club, leghe, federazioni, giocatori e brand partner per portare i loro contenuti sulla rete OneFootball in 194 mercati e con una rete di distribuzione video che include oltre 230 partner editori premium in tutto il mondo. Nel 2022, ha annunciato il lancio di OneFootball Labs, un’unità aziendale dedicata che sta collaborando con il mondo del calcio e i leader di Web3 Animoca Brands e Liberty City Ventures per rilasciare risorse digitali premium ed esperienze incentrate sui fan sulla blockchain.

Per maggiori informazioni puoi visitare: