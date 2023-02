Il Potenza Calcio e l’Open Day della Integration League

Potenza, 20 febbraio 2023. Si è tenuto ieri, presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, l’Open Day del progetto Integration League a cui il Potenza Calcio ha aderito poiché in linea con le strategie di sviluppo culturale e sociale portate avanti dal club.

Integration League è il progetto che Lega Pro promuove con il supporto di UNHCR e Project School e il cofinanziamento dell’Unione Europea, un torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea

Partecipano al torneo 8 squadre di calcio, 16 persone per squadra (di cui 8 cittadini locali e 8 rifugiati e richiedenti asilo) che saranno coinvolte in un programma che conta 5 mesi di allenamento per dare vita ad 1 campionato con 15 partite.

La squadra rossoblù che sta prendendo forma si è riunita per la prima volta, in un appuntamento che ha visto partecipare 15 atleti, o aspiranti tali, di cui 2 rifugiati a cui se ne aggiungeranno altri 8 che, per impegni pregressi con l’associazione di appartenenza, hanno rimandato l’accoglienza e la consegna della divisa ufficiale Potenza Calcio Integration League.

“Un progetto importante”, ha sottolineato Federica D’Andrea, responsabile relazioni istituzionali del Potenza Calcio, “a cui abbiamo aderito con entusiasmo e che vede il nostro club protagonista di un processo di integrazione che oggi più che mai è il segno di un tempo che ha bisogno di riconoscere la diversità quale valore fondante. I dati sul saldo migratorio in Basilicata, ci fanno leggere una situazione emergenziale in cui sempre più persone scelgono di andare via. Il problema che ci poniamo, anche come potenza calcio, non è frenare i flussi migratori dei lucani ma agevolare la circolazione delle persone sul territorio, favorendo la creazione di nuove opportunità di crescita e sviluppo”.Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma degli allenamenti, affidati alla professionalità dell’allenatore Salvatore Troiano (fonte Potenza Calcio)