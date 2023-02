Dal Canto: “La Carrarese deve azzerare la superficialità e giocare al massimo delle possibilità”

Al termine della gara Carrarese-Imolese (2-1), ecco le dichiarazioni di mister Alessandro Dal Canto: ” La partita è stata difficile e lo sapevamo già da principio che si sarebbe giocato tanto sulla gestione dell’episodio. Siamo stati poco bravi e fortunati nell’andare sotto ma ,allo stesso tempo, siamo stati veementi e decisi a rimettere la gara nei binari più consoni, addirittura ribaltando il risultato contro avversari che stanno bene e che sono organizzati ,senza dimenticare le individualità di cui possono disporre. Onestamente, non sono soddisfatto dei cambi nel senso che certi atteggiamenti devono essere azzerati perché non abbiamo bisogno di superficialità e supponenza. Nella ripresa poi ho avuto la sensazione che, ad un certo punto, fossimo un poco molli in episodi che potevano costarci caro. Non voglio più tornare indietro, non ammetto che si commettano errori così per sommarieta’ perché un conto l’errore tecnico ed un’altro conto è il resto. Adesso siamo in una posizione di classica che si è ristabilita dopo quattro vittorie di fila frutto di una bella risposta del gruppo alle difficoltà ma manca ancora tanto alla fine e conta che stiamo bene e possiamo giocare al massimo le nostre possibilità.”

Il capitano Simone Della Latta: “Vittoria che pesa in seguito ad una buona prestazione anche se abbiamo concesso due o tre opportunità che ci sarebbero potute costare care se sfruttate dai nostri avversari. Voglio sottolineare lo spirito di reazione che ci ha consentito prima di pareggiare poi ,addirittura, di andare avanti prima dell’intervallo. Non esistono gare semplici sulla carta ma perché in questa parte centrale del campionato ogni saquadra ci mette tutto e di più per raggiungere il proprio obiettivo. In gare come queste se non sei mentalmente e fisicamente dentro le gare non arrivi a nulla ma noi ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo saputo far girare la partita a nostro favore ,sfruttando la nostra qualità. A Reggio Emilia andiamo per giocare la nostra partita con in mente di ottenere punti preziosi per il nostro cammino.”

Il difensore esterno Davide Grassini: “Possiamo dire di eseerci ripresi con questi quattro successi di fila , è importante essere rientrati in gioco in questo modo in questa fase del campionato. A livello personale ,sono soddisfatto del minutaggio anche se ,probabilmente, mi manca qualcosa per essere decisivo in fase offensiva in termini di goal ed assist. Anche oggi è stata una gara di grande dispendio energetico dal punto di vista fisico ma sono arrivato vicino alla porta e avrei potuto essere più incisivo. Tra l’altro dall’altro lato del campo gioca un calciatore come Cicconi che è molto concreto per produzione offensiva che sia sottoforma di assist o di goal.”

