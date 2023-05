Messina, Triestina, Alessandria e Albinoleffe restano in Serie C

Si sono conclusi gli spareggi salvezza della stagione 2022/23 di Serie C.

Restano in Lega Pro: la Triestina che ha vinto 2-1 a Seregno sul campo del Sangiuliano City, l’Albinoleffe che ha pareggiato 1-1 a Mantova, l’Alessandria che ha pareggiato 1-1 in casa con il San Donato Tavarnelle ed il Messina che con un gol di Ragusa ha battuto per 1-0 la Gelbison al “Franco Scoglio”.

Questi i risultati delle gare di ritorno dei playout, tra parentesi i marcatori: