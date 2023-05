Ad Alessandria l’amaro saluto alla C del San Donato Tavarnelle

Finisce con un pareggio amarissimo la prima stagione nei professionisti per il San Donato Tavarnelle.

Al ‘Moccagatta’ di Alessandria la squadra guidata da Marco Ghizzani va in vantaggio al 43′ del primo tempo con un siluro di Sepe dal limite che carica i giallo blu per la ripresa. I giallo blu provano fino alla fine a trovare la seconda rete ma all’84’ per l’Alessandria il destro di Speranza chiude di fatto i giochi.

Un San Donato Tavarnelle che esce dal ‘Moccagatta’ di Alessandria a testa alta.

Alessandria-San Donato Tavarnelle 1-1

Alessandria (4-3-1-2): Liverani; Baldi, Checchi, Sabbione, Sini; Rota (46′ Guidetti), Nichetti, Mionic (61′ Speranza); Lamesta (87′ Nunzella); Galeandro, Sylla (61′ Martignago). A disp. Marietta, Rossi L., Renault C., Renault G., Lombardi, , Perseu, Bellucci, N’Gbesso, Ghiozzi, Gazoul, Pagani,. All. M. Lauro

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Cardelli; Siniega, Bovolon, Brenna (77′ Carcani), Rossi E. (76′ Ubaldi); Calamai, Bianchi, Sepe (46′ Regoli); Gerardini, Marzierli, Russo. A disp. Biagini, Campinotti, Borghi, Noccioli, Rossi A., Montini, Pezzola, Gjana, Viviani. All. M. Ghizzani

Arbitro: Scatena di Avezzano (Bahri-Lazzaroni. IV Uff. Calzavara)

Marcatori: 44’ Sepe (SDT), 39’ st Speranza (A)

Note: giornata variabile, terreno in ottime condizioni; spettatori 2.200 circa (paganti 1.899) per un incasso di 24.904 euro; ammoniti Sabbione (A), Marzierli (SDT), Guidetti (A), Martignago (A), Regoli (SDT), Liverani (A); espulso Ubaldi (SDT) al 90’+2′; calci d’angolo 2-3; recupero 3’+4’