Quali sono le novità nei palinsesti delle scommesse sportive? Draw no bet e non solo

Nel vasto e avvincente mondo delle scommesse sportive, ogni giorno si aprono nuove porte per gli appassionati del calcio e dei giochi: i bookmaker, infatti, stanno rapidamente adattandosi alle esigenze degli scommettitori e mirano ad offrire proposte di gioco su misura, tramite scommesse on demand e moltissime altre opzioni.

Non più vincolati ai tradizionali segni 1X2, i giocatori possono ora sfruttare il proprio intuito per puntare su esiti più specifici e convenienti. Ma quali sono esattamente queste novità che stanno rivoluzionando il mondo delle scommesse sportive? Scopriamole insieme.

Draw No Bet: la copertura perfetta

Come dicevamo, uno degli aspetti più interessanti delle scommesse sportive moderne è la flessibilità che offrono. Nel calcio, spesso ci troviamo di fronte a partite in cui le squadre più piccole sfidano le big, e la vittoria a favore di questi ultimi non è così scontata. In tali situazioni, la scommessa draw no bet si presenta come un’opzione importante per gli scommettitori.

Ma cos’è esattamente la Draw No Bet? In poche parole, è una scommessa che copre in caso di pareggio: se si scommette sulla vittoria di una squadra e la partita finisce in parità, la scommessa viene annullata e si riceve indietro l’importo puntato. È un modo eccellente per ridurre il rischio in situazioni in cui la vittoria della squadra favorita non è poi così ovvia.

Prendiamo ad esempio la Fiorentina: ultimamente, la Viola ha vinto o pareggiato in 10 delle ultime 11 gare disputate al Franchi (tra cui un rocambolesco 3-2 contro l’Atalanta ). In situazioni come queste, la draw no bet può diventare una grande alleata; infatti, puntando sull’“1 draw no bet” (ovvero vittoria casalinga della Fiorentina, con rimborso in caso di pareggio) si ottiene una copertura perfetta, quasi completa.

Al contrario, l’Empoli, è reduce addirittura da 16 trasferte senza vittorie nelle ultime 17 disputate e l’unico successo risale allo scorso gennaio (0-1 a San Siro contro l’Inter): un dato molto interessante, che consente di puntare sulla vittoria della squadra ospitante, con la copertura in caso di parità (ovvero “1 draw no bet” quando l’Empoli gioca fuori casa).

Scommesse on demand: l’intuito

Un’altra innovazione nel mondo delle scommesse sportive è rappresentata dalle scommesse on demand, conosciute anche come scommesse su richiesta: infatti, queste consentono ai giocatori di proporre le proprie giocate ai bookmaker, i quali decidono se quotarle e se mantenerle esclusive per il proponente o estenderle a tutti gli scommettitori. Questa modalità offre un’incredibile flessibilità, permette ai giocatori di determinare come, quando e su cosa scommettere, mettendo così nelle loro mani la creazione della giocata.

Tuttavia, va notato che le scommesse on demand sono più adatte ai giocatori più esperti. Per proporre una scommessa su richiesta con successo, è essenziale avere una profonda conoscenza dello sport in questione, compreso lo stato di forma delle squadre e dei giocatori, così come le statistiche del campionato o della competizione su cui si desidera puntare.

Ad esempio, se consideriamo la Fiorentina, un club noto per le sorprese che spesso può riservare in campo, le scommesse on demand potrebbero permettere a un occhio esperto di capitalizzare su situazioni inaspettate prima o durante il match.

Un nuovo mondo di opportunità

Come già visto, i giocatori hanno un vasto repertorio di opzioni per personalizzare la propria esperienza. La possibilità di scegliere tra scommesse tradizionali come i segni 1X2 e opzioni più avanzate come la Draw No Bet e le scommesse on demand, apre le porte a un mondo di opportunità e divertimento molto più “interattivo”.

Oggi le scommesse sportive non sono più così limitate all’esito finale di una partita, in quanto è possibile coprirsi contro i risultati più incerti e godersi anche l’azione in tempo reale come mai fatto prima d’ora.