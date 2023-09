Serie C, si chiude la prima giornata di Serie C NOW

Si chiude oggi con 7 partite del girone A il primo turno della Serie C NOW 2023/24.

All’appello dei match da disputare manca soltanto Casertana-Monopoli che sarà giocata il 27/9. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky e NOW.

Triestina-Trento andrà in onda anche su Rai Sport con telecronaca di Giuseppe Galati, commento tecnico di Andrea Mantovani e bordocampo di Massimo Proietto.

Alessandria-Novara, ore 20:45. Derby piemontese numero 40 al “Moccagatta” fra Alessandria e Novara: nei 39 precedenti bilancio di 19 successi dei grigi di casa (ultimo 2-1 nella coppa Italia di serie C dello scorso anno), 10 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2018/19) e 10 vittorie azzurre (ultima 2-1 nella serie C 2020/21).

Tra questi 39 precedenti ad Alessandria, anche un derby anche targato serie A: 27 settembre 1936, 3-1 per gli azzurri con reti di Romano al 51’ ed 89’ e Bellini al 59’, dopo provvisorio vantaggio su rigore dei grigi con Robotti al 46’.

Allenatore del Novara 2023/24 è Daniele Buzzegoli, che riparte dall’Alessandria subito dopo che i grigi hanno condannato alla D il “suo” San Donato nel playout di primavera scorsa. Buzzegoli è stato giocatore nel Novara con 192 presenze e 22 reti in partite ufficiali, dal 2012/13 al 2020/21, promozione in B e vittoria nella supercoppa di C nel 2014/15 con Mimmo Toscano allenatore. L’arbitro del derby piemontese sarà: Bordin di Bassano del Grappa.

Triestina-Trento, ore 20:45. I precedenti fra le due squadre in terra giuliana sono 16: bilancio di 10 successi alabardati (ultimo 2-0 nella serie C-2 1998/99), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2021/22) e 2 vittorie ospiti (ultima 2-0 in serie C 2022/23). Le 2 vittorie del Trento sono state le uniche volte in cui – in questi 16 match – la Triestina non ha segnato contro i gialloblu; nelle altre 14 partite un totale di 29 marcature giuliane. Tesser è ex di turno: la sua carriera da calciatore si è conclusa al Trento, 28 presenze e 2 reti nel 1989/90. L’arbitro sarà Ancora di Roma.

Pergolettese-Pro Sesto, ore 20:45. Al “Voltini” di Crema sono 15 i precedenti ufficiali fra le due squadre nel calcio professionistico: in bilancio 7 successi gialloblu (ultima 2-1 nella serie C dello scorso anno), 5 pareggi (ultimo 2-2 nella serie C-2 1998/99) e 3 vittorie sestesi (ultima 2-1 nella serie C 2022/23). I dati tengono conto anche del periodo in cui la squadra di casa era affiliata come Pergocrema. L’arbitro a Crema sarà Renzi di Pesaro.

Mantova-Padova, ore 20:45. Sono 24 i confronti ufficiali tra Mantova e Padova al “Martelli”: 7 le vittorie virgiliane (ultima 2-1 nella serie B 2009/10), 7 i pareggi (ultimo 1-1 in serie C 2021/22) e 10 successi biancoscudati (ultimo 3-1 nella serie C dell’anno scorso).

Tra questi incroci anche uno in serie A, 1-0 per i padroni di casa nel torneo 1961/62, rete di Mazzero. Padova che segna da 10 gare di fila al “Martelli” (totale di 21 marcature), con ultimo stop datato 5 novembre 1978, 0-0 in C-1.

Il Padova ricomincia da dove aveva finito: ultima trasferta il 22 aprile scorso, proprio al “Martelli”, con vittoria 3-1 grazie alle reti di Delli Carri, Jelenic e Valentini e gol dei padroni di casa firmato da Pierobon.

Vicenza-Albinoleffe, ore 20:45. I precedenti ufficiali a Vicenza fra le due squadre sono 15: 7 i successi biancorossi (ultimo 3-0 nella serie C dell’anno scorso), 4 pareggi (ultimo 1-1 nella C 2018/19) e 4 vittorie seriane (ultima 2-1 nella B 2009/10, allenatori Rolando Maran ed Emiliano Mondonico, con le reti di Perico e Laner in rimonta dopo vantaggio biancorosso di Sgrigna).

Nuovo volto in panchina, Aimo Diana reduce dalla promozione in serie B con la Reggiana l’anno scorso. Diana ha debuttato come allenatore professionista proprio sfidando l’AlbinoLeffe, 8 novembre 2015, quando subentrò alla Feralpisalò in serie C e vinse subito 5-1 in casa dei seriani.

Nuovo tecnico sulla panchina dell’AlbinoLeffe: ecco Giovanni Lopez, che l’anno scorso guidò da gennaio ad aprile (subentrando) la Viterbese. Lopez è grande ex di giornata al “Menti”, avendo giocato in biancorosso 170 partite ufficiali con 10 reti dal 1991/92 al 1996/97, promosso in B nel 1992/93, in A nel 1994/95 e vittoria in coppa Italia 1996/97, lui in campo nella finalissima di ritorno 3-0 all’overtime al “Menti” contro il Napoli, decisa dai gol di Maini, Rossi e Iannuzzi. Nel corso della carriera, poi, Lopez ha anche allenato i veneti, dall’agosto 2013 all’ottobre 2014 con score di 17 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte in 48 panchine ufficiali. L’arbitro al “Menti” sarà Zanotti di Rimini.Pro Verceli-Lumezzane, ore 20:45. I precedenti a Vercelli fra le due squadre, nel professionismo, sono 10: 6 successi della Pro (ultimo 1-0 nella I Divisione 2013/14), 2 pareggi (ultimo 1-1 nella C-2 2006/07) e 2 vittorie rossoblu (ultima 3-2 nella coppa Italia di C 2000/01).

Lumezzane sempre k.o. e senza gol segnati negli ultimi 4 incontri a Vercelli: ultima rete lombarda firmata nell’1-1 di C-2 del 3 settembre 2006, autore Luigi Alberto Scaglia al 26’, quindi digiuno che ammonta a 424’.

L’ultima apparizione del Lumezzane in C risale al 2016/17, quando perse il playout dal Teramo, 1-1 andata in casa e 0-0 nel ritorno in Abruzzo. L’ultima vittoria risale al 2 aprile 2017, 2-1 in casa sull’Ancona, poi 8 incontri giocati di cui 5 pareggiati e 3 perduti. L’arbitro in Piemonte sarà Cerbasi di Arezzo.

Fiorenzuola-Renate, ore 20:45. Un solo confronto in Emilia fra le due squadre nel calcio professionistico: 2-2 il 4 settembre 2021, esattamente due anni fa, in serie C, con reti di Bruschi per i padroni di casa (doppietta su rigore), Possenti e Galuppini su rigore per i brianzoli; di fatto 3 reti su 4 furono segnate su rigore. Allenatore rossonero era Luca Tabbiani, oggi al Catania nel girone meridionale.

I rossoneri non vincono da 15 partite, con score di 6 pareggi e 9 sconfitte ed ultimo successo datato 22 gennaio scorso, 1-0 a Lucca. In casa addirittura l’ultimo è del 3 dicembre 2022, 2-1 sul Rimini e da allora si contano al “Pavesi” 10 incontri con 2 pareggi e ben 8 k.o emiliani. L’arbitro sarà Manzo di Torre Annunziata. (foto Virtus Francavilla-dati Football Data)