Rappresentativa Lega Pro: i risultati dello stage nord

Si è conclusa la tre giorni di stage della Rappresentativa di Lega Pro riservata alle squadre del nord. Il commissario tecnico Daniele Arrigoni ha avuto modo di osservare i ragazzi al Centro Sportivo Bottagisio di Verona, dove si sono affrontate in partitelle di allenamento le squadre Under 17, Under 16 e Under 15.

Prossimo appuntamento dal 24 al 26 ottobre al “Palmiotta” di Modugno (Bari) per lo stage riservato ai club del sud Italia.

Under 17:

Squadra Blu-Squadra Bianca 1-0 (Murante-Pro Sesto)

Under 16:

Squadra Blu-Squadra Bianca 6-0 (Pozzi/Renate-D’Elia/Pro Vercelli- Maramarco/Legnago- 2 Bassani/Renate-Riga/Pro Sesto)

Under 15:

Squadra Bianca-Squadra Blu 3-1 (Ponzo/Pro Sesto- Zoli/Lumezzane-Pizzuto/Pro Patria per la squadra Bianca. Manzoni/Giana Erminio per i Blu)

Under 15

Under 16

Under 17