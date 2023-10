I nerazzurri ‘chiudono’ la settimana di allenamenti

Ultimo allenamento settimanale per il Pisa Sporting Club.

La squadra nerazzurra ha completato questa mattina al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado il programma settimanale disegnato dallo staff tecnico in questa settimana senza impegni ufficiali; il campionato, lo ricordiamo, osserverà infatti un turno di riposo questo weekend per lasciare spazio agli impegni delle varie Nazionali.

Il tecnico Alberto Aquilani ha lavorato sui campi del “Cetilar” con tutti i calciatori attualmente a disposizione; dopo il riscaldamento iniziale, spazio ad una serie di esercitazioni tattiche e ad una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto prima del ‘rompete le righe’

Domani (domenica) la squadra avrà a disposizione un giorno di riposo; la ripresa della preparazione in vista del match col Cittadella (sabato 21 ottobre, ore 14.00) è fissata per lunedì pomeriggio. on Pisa Sporting Club.