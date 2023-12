Coppa Italia Serie C NOW: ecco le semifinali!

Si è tenuto ieri in diretta tv dagli studi di Sky Sport, durante al trasmissione “Area C”, il sorteggio delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW 2023/24.

Le palline sono state estratte dal miglior cannoniere della storia della Serie C Felice Evacuo, autore di ben 175 reti segnate con le maglie di Turris, Florentia Viola, Viterbese, Avellino, Torres, Benevento, Spezia, Nocerina, Novara, Parma, Alessandria, Trapani, Catanzaro e Juve Stabia. Insieme allo storico bomber i due conduttori Luca Mastrolilli e Luca De Micheli. A coordinare le operazioni, per Lega Pro, Tommaso Donati segretario dell’agonistica e Nadia Giannetti responsabile eventi ed emittenti.

Questi gli abbinamenti delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW, che si giocheranno mercoledì 24 gennaio (gare di andata) e mercoledì 28 febbraio (gare di ritorno):

Rimini-Catania

Lucchese-Padova

La finale di andata è in programma martedì 19 marzo in casa di Lucchese o Padova, la finalissima di ritorno martedì 2 aprile 2024 in casa di Rimini o Catania.