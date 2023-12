“SERIE C DAY”, 9 partite in diretta gol e non solo

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

Da venerdì 8 a lunedì 11 dicembre si torna in campo per la diciassettesima giornata della stagione. E venerdì 8 è il primo “Serie C Day” di questa stagione, con ben nove sfide (otto del girone A e una del girone C) in diretta – divise negli slot delle 14 e delle 17 – e da seguire anche in contemporanea, grazie a una doppia Diretta Gol (live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW).

La programmazione completa della 17^ giornata della Serie C NOW in diretta su Sky e in streaming su NOW

VENERDÌ 8 DICEMBRE

Ore 14

Diretta Gol Sky Sport Calcio

Pro Vercelli-Trento Sky Sport 251 e NOW

Legnago Salus-Novara Sky Sport 252 e NOW

Lumezzane-Pro Sesto Sky Sport 253 e NOW

Pro Patria-Alessandria Sky Sport 254 e NOW

Renate-Albinoleffe Sky Sport 255 e NOW

Ore 17

Diretta Gol Sky Sport Calcio

Vicenza-Mantova Sky Sport 251 e NOW

Picerno-Casertana Sky Sport 252 e NOW

Pergolettese-Virtus Verona Sky Sport 253 e NOW

Fiorenzuola-Arzignano Sky Sport 254 e NOW

SABATO 9 DICEMBRE

Ore 16.15

Atalanta U23-Padova Sky Sport 252 e NOW

Juventus Next Gen-Pineto Sky Sport 253 e NOW

Pescara-Olbia Sky Sport 254 e NOW

Pontedera-Gubbio Sky Sport 255 e NOW

Ore 18.30

Spal-Virtus Entella Sky Sport 252 e NOW

Crotone-Juve Stabia Sky Sport 253 e NOW

Triestina-Giana Erminio Sky Sport 254 e NOW

Giugliano-Monterosi Tuscia Sky Sport 255 e NOW

Ore 20.45

Recanatese-Cesena Sky Sport 252 e NOW

Messina-Catania Sky Sport 253 e NOW

Turris-Latina Sky Sport 254 e NOW

DOMENICA 10 DICEMBRE

Ore 14

Torres-Arezzo Sky Sport 252 e NOW

Lucchese-Fermana Sky Sport 253 e NOW

Rimini-Carrarese Sky Sport 254 e NOW

Sestri Levante-Ancona Sky Sport 255 e NOW

Ore 16.15

Perugia-Vis Pesaro Sky Sport 254 e NOW

Sorrento-Brindisi Sky Sport 255 e NOW

Ore 18.30

Benevento-Avellino Sky Sport 251 e NOW

Foggia-Potenza Sky Sport 252 e NOW

Ore 20.30

Taranto-Monopoli Sky Sport 252 e NOW

Ore 20.45

Virtus Francavilla-Audace Cerignola Sky Sport 253 e NOW