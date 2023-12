Pisa, ecco come stanno Calabresi, Torregrossa e Leverbe

Il Pisa Sporting Club informa che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Arturo Calabresi, a seguito dell’infortunio riportato nel corso della gara Pisa-Cremonese di sabato scorso, hanno evidenziato uno stiramento del bicipite femorale sinistro; il calciatore ha già iniziato le terapie riabilitative del caso e sarà sottoposto a nuova valutazione tra 20 giorni per decidere sull’eventuale reintegro in gruppo.

Il calciatore Ernesto Torregrossa sta invece già seguendo un percorso riabilitativo per una lesione di basso grado del muscolo soleo destro riportata nel corso di una sessione di allenamento della scorsa settimana; tra 15 giorni il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione per decidere sull’eventuale reintegro in gruppo.

Infine gli esami strumentali effettuati sul calciatore Maxime Leverbe, non convocato in occasione della gara Pisa-Cremonese di sabato scorso, hanno evidenziato un trauma contusivo al quadricipite sinistro; il calciatore sarà riaggregato al resto del gruppo nel corso di questa settimana.