Gol Collection Serie C NOW: la rete più bella dell’anno è firmata Chirico

Tanti tifosi della Serie C NOW hanno votato quello che per loro è stato il gol più bello del 2023 appena concluso.

Tra commenti e sondaggi sui canali social, ad avere la meglio, piazzandosi sul gradino più alto del podio, è stata la rete segnata da Cosimo Chiricò del Catania al 6′ minuto nella trasferta contro la Casertana del primo ottobre 2023 e valevole per la sesta giornata di Serie C NOW.

🙌 Vi abbiamo chiesto di scegliere il gol più bello del 2023… ecco la Top 3 😍 🥇 Cosimo Chiricò (Casertana- Catania)

🥈 Alessio Curcio (Casertana- Giugliano)

🥉 Michael Liguori (Triestina- Padova) Buona visione 📺🍿#SerieCNOW pic.twitter.com/CXtC2I0xMg — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) January 2, 2024

Al secondo posto la prodezza di Alessio Curcio della Casertana nella gara casalinga disputata contro il Giugliano. Medaglia di bronzo, infine, per la rovesciata di Michael Liguori nella partita tra Triestina e Padova.