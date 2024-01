L’ U.S. Città di Pontedera comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccanteall’A.C. Renate, società militante nel girone A di Serie C Now.

Paudice (classe 2001) conclude dopo quattro mesi e mezzo l’esperienza in maglia granata, nella quale ha totalizzato 14 presenze (10 in campionato e 4 In Coppa Italia Serie C) per un minutaggio complessivo di 524′.