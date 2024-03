eSERIE C ’24 ai nastri di partenza

Ritorna la competizione di punta del Progetto Esports di Lega Pro: la eSerie C. Il campionato di calcio virtuale organizzato da Lega Pro e WeArena, giunto alla sua terza edizione, prenderà il via mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 17.

Nel pre-match della gara casalinga di Serie C NOW contro la Torres, la S.P.A.L. ospiterà l’evento inaugurale di eSerie C 2023/2024. All’incontro, moderato dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi, interverranno il Presidente di Lega Pro, Matteo Marani, il CEO di WeArena, Francesco Monastero, e il Direttore Generale del club emiliano, Corrado Di Taranto; seguirà il sorteggio dei gironi della prima fase del campionato.

SAVE THE DATE