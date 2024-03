Barbieri in zona Cesarini, nerazzurri vittoriosi a Cittadella

Una partita cruciale per entrambe le squadre quella giocata al Tombolato, dove il Pisa ha affrontato un Cittadella in seria difficoltà. Con gli occhi puntati sulla zona play-off, i toscani hanno conquistato tre punti preziosi, mentre il Cittadella deve ancora lottare per uscire dalla crisi.

Entrambe le squadre hanno schierato assetti difensivi simmetrici, con entrambi gli allenatori che hanno optato per la disposizione a quattro.

Il Pisa ha cercato di prendere in mano il controllo del gioco, collezionando angoli e costringendo il Cittadella nella propria area. Nel primo tempo, le emozioni sono state scarse, ma è stato il Pisa ad essere più concreto, con Arena e Mlakar vicini al gol. Le due squadre, forse troppo timorose, hanno riflettuto il periodo non felice che stanno attraversando.

Il secondo tempo ha visto due cambi offensivi per il Pisa, mentre il Cittadella ha cercato di risollevarsi con l’ingresso di Mastrantonio. Dopo un inizio promettente per i padroni di casa, il Pisa ha preso progressivamente il controllo, avvicinandosi al gol con un determinato Arena.

La svolta decisiva è arrivata all’89° minuto, quando Tommaso Barbieri ha siglato la rete della vittoria. Un calcio di punizione impeccabile ha visto la palla al limite per il centrocampista, che ha calciato con potenza a fil di palo, irraggiungibile per Kastrati.

Il Cittadella, incapace di muovere la classifica, continua a doversi confrontare con una situazione critica, mentre il Pisa festeggia una vittoria che riapre le porte della corsa play-off e forse potrebbe scacciare i brutti pensieri delle ultime settimane.

Cittadella-Pisa 0-1

Cittadella: Kastrati; Salvi, Frare, Negro (59′ Pavan, 78′ Angeli), Rizza; Branca, Amatucci, Tessiore (46′ Mastrantonio); Cassano (66′ Baldini); Pittarello, Pandolfi (78′ Magrassi). All. Gorini.

Pisa: Loria; Calabresi(46′ Beruatto), Caracciolo, Canestrelli Barbieri, Esteves, Marin, Tramoni (67′ Piccinini); Arena (83′ D’Alessandro), Mlakar (46′ Bonfanti, 58′ Tourè) Moreo. All. Aquilani.

Rete: 89′ Barbieri