Fiorentina-Torino, la finale di Coppa Italia Primavera a Bologna

Lo stadio “Renato Dall`Ara” sarà il teatro della Finale di Primavera TIM Cup

La gara per l’aggiudicazione della Primavera TIM Cup 2023/2024, in programma allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna giovedì 4 aprile 2024, con inizio alle ore 20.30, è organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in collaborazione con la Società Bologna FC 1909.

Visto l’esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio effettuato in data 8 febbraio 2024 alla presenza del Giudice Sportivo, ai sensi dell’articolo 3.9 del Regolamento della Competizione, al fine di determinare pro forma la Società di casa, la Finale della Primavera TIM Cup 2023/2024 è FIORENTINA – TORINO.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia.

La Fiorentina ha raggiunto la Finale dopo aver superato la Roma nella doppia gara delle semifinali, mentre il Torino ha eliminato la Lazio. Le due squadre sono attualmente prima e seconda nell`Albo d`oro della competizione, con 8 successi per i granata e 7 per i viola.