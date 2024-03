Serie C, la Coppa Italia nei negozi Sky

Prima di essere alzata al cielo dal capitano di Padova o Catania, la Coppa Italia di Serie C attraverserà lo stivale da Nord a Sud in vista del doppio confronto finale che si disputerà tra stadio “Euganeo” (19 marzo) e stadio “Massimino” (2 aprile).

Lega Pro, in collaborazione con SKY, permetterà a tifosi e appassionati di vedere da vicino il trofeo che verrà esposto domani, 12 marzo 2024, alle 18:30 all’interno del negozio Sky in Via Federico di Roma 119 a Padova.

All’evento sarà presente la delegazione dei calciatori del Padova Calcio composta da Antonio Donnarumma, Filippo Delli Carri, Francesco Belli e Carmine Cretella.