Aperi C con la Carrarese

La festa Serie B per la Carrarese continua ad Aperi C: il tecnico Antonio Calabro e l’attaccante Mattia Finotto, autore del gol in finale Playoff, sono intervenuti nel corso dell’ultima puntata stagionale della trasmissione dedicata al campionato di Serie C NOW.

Una vittoria diversa per l’allenatore pugliese, che ha raccontato le proprie sensazioni dopo il trionfo: “È stata un’emozione che mi sono goduto con equilibrio e serenità perché la squadra mi ha dimostrato quotidianamente la sua forza. Ero convinto che avremmo raggiunto un obiettivo importante, ci ho creduto da quando ho conosciuto questo gruppo ed è bastato far scoprire ai ragazzi le loro reali capacità. A Carrara, poi, ho trovato tanto calore da parte della gente e dei tifosi, ma anche una società fatta di persone perbene. C’è stato amore in questa avventura calcistica”.

Stagione da record per la Carrarese, terminata con un risultato storico. Il tecnico Calabro si è espresso così sui cambiamenti apportati: “A livello tattico, a prescindere che si giocasse in casa o in trasferta, abbiamo sempre cercato di fare pressing alto, aggredendo subito gli avversari, e siamo migliorati tanto nella gestione della partita”.

Anche per l’autore del gol che ha deciso la finale, Mattia Finotto, la promozione non è stata inaspettata: “Abbiamo realizzato una cosa bellissima per la città, adesso siamo felici e vogliamo godercela. Sin dalla prima partita dei Playoff abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e con un grande gruppo, sapevo che ce l’avremmo fatta. Il gol in finale lo ricorderò a lungo”.

Un trionfo che viene da lontano, impossibile senza il contributo di tutti: “Calabro è un allenatore molto pretenzioso e preciso, che ti fa stare sempre sul pezzo. Ci ha fatto fare quel salto di qualità che ci ha permesso di vincere, ma quando c’è un successo il merito è di tutte le componenti del club. Io qui ho visto compagni di squadra, con un passato anche in Serie A, dare l’esempio, trascinando tutto il gruppo e soprattutto i più giovani, e mi sono sentito al centro del progetto” – queste le parole dell’attaccante gialloblù.

CLICCA QUI GUARDA LA PUNTATA DI APERI C