Coletta, Benassi e Cruciani in rossonero anche per la prossima stagione

Prime importanti conferme in casa rossonera in vista della stagione 2020-2021 che vedrà la formazione di mister Monaco ai nastri di partenza della Serie C. Il direttore sportivo Daniele Deoma ha trovato l’intesa con il portiere Jacopo Coletta, il difensore Maikol Benassi e il centrocampista Michel Cruciani, tutti beniamini della tifoseria.

“Sono davvero felice di annunciare che i tre giocatori restano con noi – spiega Deoma – Si tratta di elementi esperti che hanno disputato una grande stagione e contribuito in maniera determinante alla promozione, raggiunta al primo tentativo. Coletta, Benassi e Cruciani sono calciatori seri, professionali, sempre disponibili e hanno sposato con entusiasmo il progetto della società.

Siamo orgogliosi che abbiano deciso di rimanere alla Lucchese”.

Coletta classe 1992, era arrivato a stagione in corso e ha disputato 19 partite: sempre tra i migliori in campo (spettacolare per esempio la sua prestazione contro il Prato nella sfida vinta 1-0 dai rossoneri), ha dato sicurezza al reparto e le sue parate hanno fruttato molti punti pesanti. Indubbiamente si tratta di uno dei punti di forza della formazione di Monaco.

Cruciani, nato nel 1986, è stato il perno del centrocampo e ha realizzato 6 gol in 20 partite. Il suo attaccamento alla squadra e all’ambiente deve servire da esempio per tutti: ha saputo stringere i denti e dimostrando una professionalità di assoluto valore nonostante il terribile lutto si è sempre impegnato allo spasimo per il bene della squadra. Davvero un uomo

eccezionale.

Benassi, il cui ingaggio nella scorsa stagione era risultato uno dei colpi di mercato più rilevanti di tutta la Serie D, ha giocato un campionato eccellente mettendo a segno anche 2 gol in 19 gare. Il difensore classe 1989 ha fatto valere il suo carisma e la sua esperienza: è un marcatore attento e roccioso, e la sua conferma è un risultato decisamente importante per la Lucchese.

