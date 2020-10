Lucchese – Como: tariffa agevolata per i giovani tifosi rossoneri

La Lucchese 1905 intende favorire i suoi giovani tifosi e comunica che, nonostante sia necessaria l’emissione del titolo di accesso, a causa della capienza ridotta e delle vigenti norme anti Covid-19 in vigore, per la partita Lucchese – Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, sarà prevista una tariffa minima per i giovani supporters rossoneri Under 14 (nati fino al 31/12/2006), al prezzo di 5 euro (+ d.d.p. 1 euro) nei settori di Gradinata e Curva.

Ricordiamo di seguito gli orari della biglietteria (sotto la tribuna dello stadio Porta Elisa):

– mercoledì 14 ottobre (orario 16 – 19)

– giovedì 15 ottobre (orario 16 – 19)

– venerdì 16 ottobre (orario 10 – 13 e 16 – 19)

– sabato 17 ottobre (orario 10 – 13)

La società invita i tifosi a munirsi di mascherina e rispettare rigorosamente le norme anti Covid-19 attualmente in vigore.