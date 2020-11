Risposta della Procura Federale alla lettera del sig. Bottari

In seguito alla lettera pervenuta alla società e diffusa ai media locali dal sig. Paolo Bottari, si riporta quanto ricevuto dalla Procura Federale.

OGGETTO: Presunto comportamento di un dirigente non meglio identificato dela società Lucchese 1905 S.r.l. ,o presunto tale, il quale in occasione di un Open Day organizzato dalla stessa società, presso il centro sportivo “Madonne Bianche” di Monte San Quirico in data 9.9.2020, avrebbe fatto opera di proselitismo nei confronti di un calciatore di sette anni, non meglio identificato, già tesserato per la Folgore Segromigno per la stagione 2020-2021. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 17/09/2020 al n.204 pf 20-21.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente C.G.S, si comunica che le idagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplicanere.

Pertanto, con provvediemtno a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso.