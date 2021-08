In merito alle dichiarazioni del vice presidente della società Folgor Marlia, Gianluca Landi, che in sede di accordo con l’Empoli ha sostenuto di aver più volte cercato la Lucchese per trovare i requisiti e criteri per una collaborazione, la società rossonera precisa di non aver ricevuto alcuna chiamata o contatto e ribadisce la totale apertura verso qualunque realtà sportiva del territorio che voglia avvicinarsi ai colori rossoneri.