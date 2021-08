Lovisa, Cavalli, Quirini e Brandi vestiranno di rossonero

La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dalla Fiorentina, il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Lovisa (centrocampista classe ’01) e dall’Hellas Verona quelle di Nunzio Brandi (centrocampista classe ’01).

Lovisa è cresciuto nel Pordenone e si è poi formato nella Primavera del Napoli dove, al termine di un’ottima stagione, è stato ingaggiato dalla Fiorentina che lo ha messo sotto contratto fino al 2024. Per lui un primo assaggio di Serie C nella passata stagione, con la maglia del Gubbio. Indosserà la maglia rossonera #24. Brandi è un centrocampista dotato di notevole fisicità e qualità, con un’esperienza in C con la maglia della Turris. Indosserà la maglia rossonera #26.

Parallelamente la società annuncia di aver ingaggiato Giorgio Cavalli (difensore classe ’00) ed Ettore Quirini (difensore/centrocampista classe ’03). Per Cavalli tre stagioni in Serie D con le maglie di Sangimignano, Viareggio e Sangiovannese, oltre alle esperienze in C con Pistoiese e Pontedera. Indosserà la maglia rossonera #20 ed ha sottoscritto un contratto annuale. Quirini è un polivalente e duttile difensore/centrocampista, cresciuto in maglia viola. Un interessante prospetto del panorama calcistico nazionale. Indosserà la maglia rossonera #14.

Benvenuti in rossonero!