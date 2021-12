Carruezzo, Tarantino ed il presidente Vichi alla ripresentazione del libro ‘L’oro di Lucca’ di Paolo Bottari

Saranno Tony Carruezzo e Nazzareno Tarantino, due degli ospiti speciali che interverranno giovedì prossimo 2 dicembre a Borgo a Mozzano alla presentazione del libro del giornalista Paolo Bottari “L’Oro di Lucca”, dedicato alla storia dello sport lucchese, dei suoi campioni e delle imprese epiche, arricchendo il già nutrito e illustrissimo numero di padrini e campioni che nelle varie tappe sul territorio è venuto a tenerlo a battesimo e a raccontarsi. Sarà un’altra giornata speciale dello sport, a tutti i livelli e per tutti i gusti che si terrà presso il salone delle Feste, alle ore 17,45, ospiti dell’Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano. E stavolta, insieme ai campioni di ieri, ci saranno giovani sportivi locali che si stanno distinguendo in campo nazionale nelle varie discipline e che ci auguriamo possano essere i campioni di domani. Un bel connubio che metterà insieme, oltre al calcio, anche ginnastica, boxe, atletica e automobilismo. Si parlerà inevitabilmente del passato della grande Lucchese che al Borgo vanta tanti tifosi ma anche del momento felice che sta attraversando la prima squadra e del prossimo futuro che la attende con il presidente rossonero, Alessandro Vichi. E a rinverdire gli ultimi grandi fasti rossoneri ci saranno due bomber come Carruezzo e Tarantino che hanno segnato tanti gol per la causa rossonera. Con il “padrone di casa” Giovanni Risoli si parlerà di calcio giovanile e sui segreti del Valle di Ottavo, fucina di tanti talenti lanciati nel professionismo da Di Lorenzo, a Mattiello, Bartolomei e Fazzi. Seguendo la traccia del libro e delle tante storie raccontate, da inizio secolo ad oggi, si parlerà di disabilità nello sport con il paratleta Stefano Gori, pluricampione italiano e con David Bonaventuri che fa parte della nazionale di calcio degli amputati. Campioni non si nasce ma si diventa come le giovani ginnaste dell’Albachiara o i pugili dell’Asd Boxe Giuliano, che stanno facendo incetta di titoli come il pilota di rally, Cristopher Lucchesi. E poi spazio al calcio minore con il Valle di Ottavo e la sua mente, Giovanni Risoli. Ma altre sorprese potrebbero esserci.

La partecipazione è libera ma occorre il green pass e la prenotazione allo 0583/82041 mentre il libro è già possibile trovarlo nelle maggiori librerie di Lucca o può essere richiesto al 338/9584025.

The post Carruezzo, Tarantino ed il presidente Vichi alla ripresentazione del libro ‘L’oro di Lucca’ di Paolo Bottari first appeared on Lucchese 1905.