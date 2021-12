Serie B, risultati 15a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Chiamiamola la maledizione della prima in classifica.

Il Pisa, che lo scorso weekend era balzato al comando della graduatoria di Serie B proprio battendo la capolista Brescia, non va oltre l’1-1 casalingo col Perugia. Non solo. Bomber Lucca fallisce il rigore del possibile 2-1 facendosi ipnotizzare da Chichizola.

La 15a giornata della Serie B 2021/2022 s’era aperta col successo della Ternana sul Crotone per 1-0 grazie a un eurogol di Falletti. Ma i calabresi possono recriminare per i tre legni colpiti nel corso del match.

Pareggio per 1-1 in Cremonese-Frosinone con le reti dell’ex Ciofani e del solito, 6 centri negli ultimi 6 turni, Charpentier.

Momentaneo secondo, in attesa del risultato di Parma-Brescia, il Lecce che sbanca il Mazza di Ferrara con un 3-1 griffato Strefezza, doppietta, fino alla passata stagione proprio in maglia Spal.

Emozioni a non finire al Menti di Vicenza: padroni di casa che vanno sotto per 0-2 con il Benevento, poi con Crecco e Dalmonte acciuffano…





