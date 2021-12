La Lucchese ancora protagonista con “L’oro di Lucca” a Porcari

Sport sempre protagonista e ormai compagno di viaggio del mio libro “L’Oro di Lucca”. Domani nel tardo pomeriggio saranno di scena a Porcari presso la Fondazione Lazzareschi, alle ore 18,00, in

piazza Felice Orsi. Sarà un tuffo nel passato dello sport locale e una bella rappresentazione e sintesi della realtà attuale a Porcari. Si parlerà inevitabilmente di calcio, ripercorrendo la carriera del

“Toschino”, Giovanni Toschi, l’idolo di casa, partito dalla Lucchese e approdato ai palcoscenici di serie A, con Torino e Cesena; si parlerà di Lucchese, con il presidente Alessandro Vichi e

conosceremo meglio la storia di Joseph Minala, ex Lazio e uno dei punti di forza dei rossoneri quest’anno, che verrà a raccontarsi. E parleremo di calcio dei giovani, con Stefano Silla, il presidente dell’Academy Porcari che sta portando il settore giovanile a livelli semi-professionistici. Ma spazio anche al basket, con Suor Giuseppina Nicolussi, fondatrice del Basket femminile Porcari

e a Gianluca Mascagni, che tornerà a parlare della tormentata vita del Museo del Basket che tutt’Italia ci ha invidiato. Per il ciclismo, Andrea Bartalesi e Stefano Bendinelli, rispolvereranno la

storia di “Sgughi”, il ciclista di Porcari che negli anni cinquanta-sessanta era una delle più belle promesse toscane. Per la boxe, “scenderanno in pista” la Pugilistica Lucchese, con il vice-presidente

Maurizio Barsotti che parlerà anche della gloriosa storia del pugilato lucchese e che presenterà la giovane promessa, già campione italiano, Andrea Sgueo di Porcari. Ma spazio anche ad altre due

belle realtà locali come il team ciclistico e non solo della Torretta Bike e all’Atletica Porcari, ormai pronta a festeggiare i primi cinquant’anni di vita.

L’ingresso è libero, occorre però essere in possesso di green pass.

