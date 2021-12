Parla Guido Pagliuca in vista di Pistoiese – Lucchese

“Ci avviciniamo senza sosta al terzo impegno in sette giorni. Una partita difficile, un derby importante, una battaglia che dobbiamo preparare nei minimi dettagli, come sempre. Sono contento del percorso dei ragazzi fino ad ora e dell’equilibrio raggiunto. Questo è merito di tutti i giocatori, anche di coloro che giocano meno. E’ fondamentale però non abbassare mai la guardia. In questo campionato le insidie sono sempre dietro l’angolo e niente può essere lasciato al caso.

Domenica dovremo fare a meno di Belloni e Nannini squalificati, ma in entrambi i reparti posso contare su giocatori che stimo molto. A centrocampo dobbiamo ancora valutare le condizioni di Shaka, che mercoledì era a disposizione ma che abbiamo preferito non rischiare. Visti gli impegni molto ravvicinati è logico pensare ad una rotazione degli interpreti e la mia fortuna e quella dello staff risiede proprio nel poter contare su un gruppo unito e di massima fiducia, in cui ognuno riesce a dare il proprio contributo quotidianamente.

L’ultimo derby di questo girone di andata si gioca in trasferta, dove spesso abbiamo avuto la percezione di essere tra mura amiche grazie al nostro tifo, che mi aspetto numeroso anche a Pistoia”.

