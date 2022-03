Montevarchi – Lucchese: parla Guido Pagliuca alla vigilia

Le vittorie portano entusiasmo, qualità fondamentale e importante per il nostro gruppo. Abbiamo avuto a disposizione praticamente un giorno di lavoro per preparare la trasferta di Montevarchi, dove saranno fondamentali attenzione ai dettagli, concentrazione massima e ritmo. Queste sono le chiavi per una buona prestazione dei singoli, che conducono poi alla prestazione di squadra complessiva.

Continuiamo a lavorare con grande energia e concentrazione partita dopo partita, perché questo campionato è duro e ogni squadra darà l’anima fino all’ultima giornata.

Non abbiamo Minala per la squalifica, ma abbiamo soluzioni valide in ogni reparto che possono garantirci continuità. Pensavamo di recuperare Fedato ma il dolore al piede continua e necessita quindi di ulteriori giorni di terapia. Rodriguez questa mattina ha lavorato a parte, vedremo domani se riusciamo a portarlo in panchina.

Il sostegno dei nostri tifosi è stato splendido e importantissimo finora e la partita di venerdì sera ne è stata la prova. Nelle sette partite che mancano la nostra curva sarà il vero valore aggiunto, il nostro uomo in più.

