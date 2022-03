Siena – Lucchese: le parole di Pagliuca alla vigilia

“Questa settimana piena ci ha permesso di lavorare e anche di recuperare, in vista della partita di Siena. I ragazzi si sono allenati con grande impegno ed entusiasmo, facendo leva sulla forza del grande gruppo che sono e ponendosi degli obiettivi di miglioramento personale, che poi dobbiamo cercare di tradurre in campo con le prestazioni. I giocatori influenzati, ad eccezione di Brandi, sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione per domenica. Rodriguez sta completando il lavoro di recupero e non sarà a disposizione, così come gli altri ragazzi infortunati da lungo periodo.

In questa fase del campionato, dove i punti valgono doppio e pesano di più, siamo consapevoli che saranno i dettagli a fare la differenza. È molto importante che i ragazzi, oltre all aspetto della classifica, abbiano un ulteriore obbiettivo e stimolo comune, che è quello del senso di appartenenza ad una società storica come la Lucchese e ad una tifoseria che merita di essere rappresentata sempre da gente che lotta. E’ il lavoro di tutta la squadra che evidenzia la prestazione del singolo: dovremo combattere per 90 minuti su ogni pallone e lo dovremo fare insieme, uniti, sentendoci addosso la maglia che portiamo.

Tutte le squadre che incontreremo saranno agguerrite ed affamate in questi ultimi impegni e noi dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo dalla nostra la consapevolezza delle prestazioni e dei risultati importanti ottenuti. Questo deve essere da stimolo per dare battaglia ad ogni partita e non abbassare mai la guardia.

Spendo infine una parola per il nostro pubblico, che in questo campionato si sta dimostrando vero valore aggiunto per la squadra e sono certo che lo sarà fino al termine degli impegni. Anche grazie al loro sostegno ed al loro supporto i ragazzi hanno compreso da subito l’importanza ed il valore della maglia che indossano. Lottiamo insieme per un obbiettivo comune”.

