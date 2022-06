AS Lucchese Libertas 1905, marchio e logo restano alla cooperativa

Il Direttivo di Lucca United comunica di aver ricevuto in data 17 maggio c.m. una formale richiesta da parte dell’attuale società rossonera per l’acquisto dei diritti di proprietà del marchio e del logo “AS Lucchese Libertas 1905”, “diritti di proprietà che erano stati acquistati dalla nostra cooperativa nell’anno 2012 a seguito del fallimento della A.S. Lucchese Libertas 1905 SRL in liquidazione”, si legge in una nota stampa.

“Da luglio dell’anno 2013 il marchio ed il logo sono sempre stati concessi in comodato d’uso alle diverse società che si sono succedute nella gestione del calcio rossonero (dal 2013 ad oggi sono state ben quattro), comodato d’uso che, ci preme ricordare, è sempre stato concesso a titolo pienamente gratuito, con ampia e totale disponibilità di utilizzo commerciale per finalità di merchandising, nonché ovviamente per tutte le attività sportive della società rossonera.

A seguito della richiesta pervenutaci, nella serata di ieri è stata convocata un’assemblea dei soci di Lucca United, al termine della quale l’assemblea ha deliberato all’unanimità di non voler procedere alla cessione, presente o futura, della proprietà dello storico marchio e del logo della “AS Lucchese Libertas 1905”.

Lucca United ha pertanto comunicato all’attuale società rossonera quanto deliberato dall’assemblea, rinnovando comunque l’immutata e totale disponibilità a concedere l’uso del marchio e del logo in comodato d’uso gratuito, come da contratto già stipulato ed in corso di validità.

Le motivazioni ed i principi che portarono Lucca United ad acquistare (primi in Italia ) la proprietà dello storico marchio e del logo della squadra di calcio della nostra Città, sono note a tutti, riteniamo che il marchio ed il logo debbano restare di proprietà della Città e dei tifosi rossoneri.

Ci assumiamo ogni responsabilità di questa decisione”, conclude il comunicato.