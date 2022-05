Serie A, risultati 38a giornata 21-22, Milan campione, retrocedono in B Cagliari, Genoa e Venezia

Ultima giornata 2021/2022 e ultimi verdetti!

E’ il Milan ad aggiudicarsi lo scudetto 2021/2022.

A Reggio Emilia contro il Sassuolo finisce per 3-0 con i rossoneri Giroud (doppietta) e Kessie autori dei centri che valgono il titolo numero 19 di campioni d’Italia. Sugli scudi Rafael Leao autore di ben 3 asssist. Campo, quello del Mapei Stadium che sorride all’attaccante portoghese, perché la stagione scorsa vi aveva stabilito il gol più veloce nella storica della Serie A.

Stesso punteggio, 3-0, per l’Inter sulla Sampdoria. Al Meazza marcano Perisic e, poi, Correa due volte. Ma alla fine i punti di distacco fra i due club milanesi sono un paio: Milan 86 e Inter 84.

Napoli che chiude con un successo per 3-0 sul campo dello Spezia. A rete vanno Politano, Zielinski e Demme.

Juventus che cade sul campo della Fiorentina. Il 2-0 per la Viola è frutto dei centri di Duncan in chiusura del prima tempo e Gonzalez, su calcio di rigore, al tramonto del secondo…





