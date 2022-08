Si è svolto all’impianto di Saltocchio il primo Open Day del calcio femminile, aperto alle categorie primi calci, under 12, under 13, under 15, Juniores e a tutte le bambine nate dal 2005 al 2006. In tante bambine hanno preso parte all’evento, ben organizzato dalla società rossonera. Alle ragazze che hanno partecipato è stato donato un piccolo regalo in ricordo della giornata.

