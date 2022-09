San Donato Tavarnelle – Rimini FC: le info

Il San Donato Tavarnelle affronterà il suo primo storico turno di campionato domenica 4 settembre alle ore 14.30 contro il Rimini FC allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi.

Per poter assistere alla partita la società giallo blu ha messo in vendita i biglietti che sono acquistabili presso la sede del San Donato Tavarnelle allo stadio ‘Pianigiani‘ giovedì 1 settembre dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

La società mette a disposizione degli abbonati un pullman gratuito per recarsi allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi. Il ritrovo è alle 12.30 allo stadio ‘Piangiani’. Per poter prenotare si consiglia di telefonare allo 0558050651

Inoltre a Tavarnelle val di Pesa è attivo il punto vendita Tabaccheria di Belli Anna a Tavarnelle Val di Pesa – via Roma 58 per comprare i biglietti.

Si potranno inoltre acquistare i biglietti sulla pagina preposta di Ciaotickets e anche nel pregara della partita a Montevarchi al bar Stadio in via Gramsci 41 a soli 200 metri dallo stadio per i soli locali. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle 20 di sabato 3 settembre.

La gara sarà diretta dal signor Fabrizio Ramondino di Palermo, coadiuvato da Matteo Taverna di Bergamo, Edoardo Maria Brunetti di Milano e Claudio Panettella di Bari

I relativi prezzi, ai quali occorre aggiungere il prezzo di prevendita

Interi

T1 – T4 15 euro

T2 – T3 20 euro

Poltronissima VIP 30 euro

Ridotti singoli

T1 – T4 nessuna riduzione

T2 – T3 15 euro

Poltronissima vip nessuna riduzione

I bambini fino a 6 anni non pagano.

Prezzi biglietti ospiti curva nord: 15 euro

Va avanti inoltre la campagna abbonamenti, non perdere tempo e segui sempre la tua squadra del cuore