La Lucchese ha raggiunto gli obbiettivi prefissati, mettendo a segno gli ultimi due colpi di mercato. In rossonero è arrivato Giovanni Bruzzaniti, classe 2000, esterno. Il giocatore giunge a Lucca in prestito dal Crotone, con contratto annuale. Nell’ultima stagione ha giocato in Lega Pro nella Pro Vercelli, collezionando 35 presenze ed 1 gol. A disposizione di mister Maraia ci sarà anche Mario Ravasio, attaccante, classe 1998, svincolato nella scorsa stagione ad Albinoleffe. Un giocatore d’esperienza che vanta centodiciannove presenze in Lega Pro e quattordici reti. I rossoneri sono riusciti a vincere la concorrenza di diverse squadre, tra cui anche il Cerignola. Per lui contratto annuale, con con opzione per il secondo e a favore delle Lucchese. Sul fronte uscita, Matteo Panati, lascia la Lucchese, con risoluzione di contratto.

The post Bruzzaniti e Ravasio ultimi due arrivati in casa rossonera first appeared on Lucchese 1905.