L’U.S Città di Pontedera comunica l’arrivo in maglia Granata del difensore mancino Riccardo Martinelli. Il giocatore, classe 91′, ha disputato l’ultima stagione in Serie C con la maglia della Viterbese e può vantare circa 20 presenze nel campionato di Serie B, impreziosite anche da un gole un assist.

La società Granata fa il suo in bocca al lupo al giocatore per la prossima stagione. Benvenuto in famiglia Riccardo.

L’articolo Mercato Granata: arriva il difensore Riccardo Martinelli proviene da U.S. Città di Pontedera.