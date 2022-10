Riccardo Bergamini, affronterà una nuova impresa alpinistica. Questa volta il tifoso rossonero salirà sull’Himalaya da una via mai percorsa prima da nessun alpinista. Bergamini non è nuovo a queste imprese e la Lucchese vuole essere ancora una volta come sempre al suo fianco. La società ha infatti deciso di omaggiare Bergamini di un gagliardetto che salirà con lui fino in cima alla montagna più alta del Pakistan. Un piccolo omaggio per una nuova impresa che ancora una volta porterà in alto il nome di Lucca. Nella foto il consigliere rossonero Bruno Russo mentre premia Bergamini.

The post La Lucchese omaggia il noto alpinista Riccardo Bergamini di un gagliardetto che porterà con se nella sua prossima scalata dell’Himalaya first appeared on Lucchese 1905.