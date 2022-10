Serie D, 8^giornata: Pistoiese-Bagnolese (0-0)

La Pistoiese torna allo stadio Marcello Melani dopo la vittoria nel derby contro il Prato, ma viene fermata sullo 0-0 dalla formazione della Bagnolese. Gli arancioni ci provano insistenza durante tutto l’arco dei 90′ ma non riescono ad ottenere i 3 punti.Nella prima frazione la Pistoiese prova a fare la partita senza creare però grossi pericoli, contro una Bagnolese che si limita a chiudere gli spazi, difendendosi con ordine. Le prime occasioni arrivano dopo il Citro 6′ di gioco con Citro che prova un tiro dal limite, ma palla si perde alta sopra la traversa, e pochi minuti dopo sbagliando la mira mandando la palla a lato di Auregli. Due buoni occasioni per gli Arancioni che vedono sfumare il vantaggio. La Pistoiese continua ad avanzare, senza però trovare gli spazi giusti. Quasi allo scadere del primo tempo arriva una buona opportunità per Barbuti che, servito da Mehic, prova il colpo di testa poco incisivo per la conclusione.Fischia il primo tempo Angelillo, le due squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.Nella ripresa gli arancioni partono con maggior forza, colpendo già dal 5′ una traversa con Ortolini, poco dopo si procura un’altra occasione deviata in angolo da Auregli. A togliere l’equilibrio alla formazione di Cascione è la dubbia espulsione di Benassi, colpevole di aver colpito un avversario a gioco fermo. La Pistoiese non demorde, ma nonostante le numerose azioni non riesce a trovare la giusta occasione per conquistare i tre punti. Triplice fischio al Melani e la partita di chiude a reti inviolate.

PISTOIESE-BAGNOLESE (0-0)

PISTOIESE (4-3-1-2): Urbietis; Biagioni, Benassi, Urbinati, Arcuri; Mehic (dal 30′ st Di Biase), Caponi, Davì (dal 1′ st Sighinolfi, dal 36′ st Boccardi); Citro; Barbuti (dal 44′ pt Macrì), Ortolini. A disposizione: Magri, Basani, Florentine, Pertica, Viscomi. Allenatore: Cascione.

BAGNOLESE (3-5-2): Auregli; Calabretti, Bertozzini, Cocconi; Capiluppi, Rustichelli, Bonacini (dal 19′ st Vezzani), Saccani (dal 33′ st Riccelli), Mhadhbi; Parracino, Tzvetkov. A disposizione: Giaroli, Uni, Vezzani, Marino, D’angelo, Bruno, Ferrara Pio, Ferrara Salvatore. Allenatore: Bombarda (vice).

DESIGNAZIONE ARBITRALE: Angelillo di Nola, Pasquini di Genova e Cozzuto di FormiaNOTE: Ammoniti: Biagioni, Citro, Cascione, Boccardi, Riccelli. Espulsi: Benassi al 16′ st, Belluomini al 18′ st (vice allenatore).

RECUPERO: 1′pt, 6′ st

L’articolo Serie D, 8^giornata: Pistoiese-Bagnolese (0-0) proviene da US Pistoiese 1921.