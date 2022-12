La società comunica le info riguardanti la vendita dei biglietti per la gara Ravenna FC – Pistoiese riprogrammata a domenica 18 dicembre ore 14,30.

BIGLIETTERIA SETTORE OSPITI

Curva Sud (capienza 627 posti).

Vista la presenza di tifoseria ospite organizzata è stato aperto il settore Ospiti, CURVA SUD, i biglietti per detto settore saranno acquistabili SOLO in prevendita fino alle ore 19,00 di sabato 17 dicembre. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare biglietti per detto settore.

I prezzi sono: intero euro 8,00 | Ridotto donne e over 65 euro 6,00 | Ridotto under 14 euro 1,00 (abbinato ad un adulto).

I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita Vivaticket, oppure online al seguente indirizzo: https://ravennafc.vivaticket.it/it/event/serie-d-2022-23-ravenna-ravenna-fc-pistoiese/199692

La prevendita è già attiva e chiediamo gentilmente di comunicare la cosa sui vostri canali di comunicazione.

Per ulteriori eventuali provvedimenti relativi all’ordine pubblico si rimanda a disposizioni da parte delle autorità.

BIGLIETTERIA ALTRI SETTORI

Oltre alla rete vendita Vivaticket, il giorno della gara dalle ore 13,30 sarà aperto il botteghino della tribuna dello stadio Benelli, sito in Piazza Sighinolfi, al botteghino non saranno in vendita titoli di accesso per la curva Sud.

Questi i prezzi dei biglietti:

SETTORE INTERO PREVENDITA RIDOTTO PREVENDITA INTERO GIORNO GARA (no ridotti) Parterre 12,00€ 10,00€ 15,00€ Tribuna Laterale Coperta 15,00€ 13,00€ 18,00€ Tribuna Daniele Corvetta 25,00€ 23,00€ 30,00€

BIGLIETTO UNDER 14: 1,00€ in prevendita o botteghini

BIGLIETTO STUDENTI: 5,00€ solo in parterre

L’articolo Ravenna – Pistoiese, riprogrammata a domenica: le info sui biglietti proviene da US Pistoiese 1921.