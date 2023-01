Un minuto di raccoglimento in memoria di Enrico Scaletta

Prima dell’inizio del match sono stati consegnati a Mario Santoro, cognato di Enrico Scaletta responsabile marketing prematuramente scomparso nei giorni scorsi, due mazzi di fiori. Il primo dal capitano Andrea Tiritiello e dal direttore sportivo Daniele Deoma e l’altro dal presidente rossonero Alessandro Vichi e da Bruno Russo. Santoro è poi salito al posto dove tutte le domeniche che la Lucchese giocava in casa, Scaletta era solito sedere per appoggiarli. Prima dell’inizio della gara è stato anche osservato un minuto di raccogliemento e la squadra è scesa in campo con il lutto al braccio.

