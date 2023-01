Le curiosità di Inter-Empoli

A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Inter e Empoli, valida per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23 in programma stasera, lunedì 23 gennaio, alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

MAI PAREGGIO AL MEAZZA TRA INTER E EMPOLI – Sfida numero 39 tra Inter e Empoli quella di domani sera al Meazza, con un bilancio, nei 38 precedenti totali giocati, di 3 vittorie azzurre, 4 pareggi e 31 successi interisti. Parlando delle sole gare disputate a Milano, 18, tra campionato e Coppa, 17 le affermazione nerazzurre e 1 sola vittoria azzurra, quella firmata da Tommaso Rocchi nel gennaio del 2004. La prima sfida è quella del 24 agosto 1984, Coppa Italia, con l’Inter che vinse 3-1 con la doppietta di Sabato e la rete di Bagni con Zennaro a firmare il gol azzurro; ultimo confronto lo scorso maggio chiuso 4-2 Inter, col doppio vantaggio azzurro firmato Pinamonti-Asllani prima dell’autorete di Romagnoli, la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Sanchez.

INTER SCATENATA NEI PRIMI 15’ DI GARA – Inter scatenata nei primi 15’ di gioco; squadra della A 2022/23 che segna di più (8 reti).

IL SOSTITUITO DIMARCO, IL SUBENTRANTE GOSENS – Nell’Inter giocano il re dei sostituiti nella A 2022/23 (Dimarco, 14 uscite anzitempo) e il plurisubentrante (Gosens, 14 ingressi a partita in corso).

LE ESPULSIONI OPPOSTE DI INTER-EMPOLI – Inter ancora senza espulsioni pro e contro nella A 2022/23 (come il Torino), Empoli “nervoso” con 4 “rossi” subiti in 18 turni, come la Juventus.

EMPOLI ANCORA SENZA RIGORI IN FAVORE NELLA A 2022/23 – Empoli ancora senza rigori in favore alla 18° giornata, come Verona, Udinese e Sampdoria.

EMPOLI HA IN CORSO SERIE POSITIVA RECORD 2022/23 – Empoli reduce da 8 punti nelle ultime 4 partite di serie A, con ultima sconfitta a Napoli, 0-2 lo scorso 8 novembre. Per gli azzurri serie positiva record 2022/23 eguagliata, come fra 2° e 5° giornata di andata, ma in quel caso furono solo pareggi.

MATCH ANALYSIS INTER-EMPOLI – Inter con 37 punti, 12 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, con 38 gol fatti (secondo attacco migliore del campionato dietro al solo Napoli con 44) e 24 subiti. L’Inter è la squadra che ha pareggiato di meno con solo 1 nullo. Inter che ha un grande rendimento in casa: su 9 partite giocate ne ha vinte 8 e persa 1 sola, conquistando totale 24 punti, meglio solo il Napoli che ne ha conquistati 25. Empoli a quota 22 punti con 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitti, 16 i gol fatti, 22 quelli subiti. Inter che ha totalizzato 38 gol fatti in 18 partite giocate. Di questi 38 gol, anche qui, come nell’Empoli, 5 sono arrivati da fuori area, con i rimanenti 33 da dentro l’area di rigore. I 38 gol fatti sono così suddivisi: 5 su attacchi da calci d’angolo, 2 su calcio di punizione, 1 su un azione offensiva su calcio di punizione, 2 su rigori, 7 in contropiede e 21 su sviluppi offensivi. Di questi 38 gol, 6 sono arrivati da un colpo di testa. I gol subiti dai nerazzurri, invece, sono stati 24, di cui 22 da dentro l’area di rigore e 2 da fuori area. Di questi 24 gol presi, 3 arrivano da attacchi su calci d’angolo, 2 da rigori e 2 anche da azioni offensive su calcio di punizione, 9 da contropiede e 8 da sviluppi offensivi dell’avversario. Di questi 24 gol subiti, 6 sono arrivati da un colpo di testa. Empoli che ha totalizzato 16 gol fatti in 18 partite giocate. Di questi 16 gol, ben 5 sono arrivati da fuori area, con i rimanenti 11 da dentro l’area di rigore. I 16 gol fatti sono così suddivisi: 3 su attacchi da calci d’angolo, 1 su calcio di punizione, 1 su un azione offensiva su calcio di punizione, 4 in contropiede e 7 su sviluppi offensivi. Di questi 16 gol, 4 sono arrivati da un colpo di testa. Ben 12 i calciatori azzurri già nel tabellino marcatori. I gol subiti invece sono stati 22, di cui 20 da dentro l’area di rigore e 2 da fuori area. Di questi 22 gol presi, 4 arrivano da attacchi su calci d’angolo, 1 da rigore e 1 anche da un attacco su rimessa laterale, 5 da contropiede e 11 da sviluppi offensivi dell’avversario. Di questi 22 gol subiti, 3 sono arrivati da colpi di testa.

ASLLANI, DIMARCO E SATRIANO GLI EX DELLA GARA – Tre gli ex della sfida di questa sera al Meazza. Partendo dagli ex azzurri oggi nelle fila dei nerazzurri, troviamo Kristjan Asllani, cresciuto nel settore giovanile azzurre, arrivando fino all’esordio in prima squadra e giocando, con l’Empoli, 23 gare con un gol (proprio al Meazza con l’Inter) e Federico Dimarco ha invece vestito la maglia azzurra, nella stagione 2016/17, collezionando 12 presenze. Parlando degli ex Inter (oltre a Mattia Destro, cresciuto nel vivaio nerazzurro senza mai esordire in prima squadra) ecco Martin Satriano, 4 presenze nella stagione 2021/22.

PRIMA CON L’INTER PER L’ARBITRO RAPUANO – Antonio Rapuano di Rimini sarà l’arbitro di Inter-Empoli. Il fischietto romagnoli conta, 20 gare in A, 6 in questa stagione, sette precedenti con gli azzurri, con due successi, un pareggio e quattro sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nello scorso campionato, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Ultimo confronto quello dello scorso ottobre con il Monza, vinto 1-0 dagli azzurri. L’Inter non è mai stata arbitrata in Serie A da Rapuano.

INZAGHI SEMPRE VITTORIOSO CONTRO ZANETTI – Terza sfida tecnica tra Simone Inzaghi e Paolo Zanetti, dopo la doppia gara dello scorso campionato con entrambe le volte Inzaghi vittorioso nel duplice Inter-Venezia di serie A.

CONTRO GLI AZZURRI SOLO SUCCESSI PER MISTER INZAGHI – Simone Inzaghi affronta per la nona volta l’Empoli in partite ufficiali, da tecnico: ha sempre vinto il mister nerazzurro, 8 su 8, con sue squadre che hanno segnato in totale 17 gol contro 5 soltanto degli azzurri toscani.

ZANETTI SENZA PUNTI CONTRO L’INTER – Terza sfida tecnica tra Paolo Zanetti – da tecnico – e l’Inter: nella doppia gara dello scorso campionato, il mister dell’Empoli ha subito 2 sconfitte contro i nerazzurri, sempre in serie A, allenando il Venezia.