La Lucchese torna alla vittoria contro la Vis Pesaro

La Lucchese ha conquistato una preziosa vittoria nello stadio Porta Elisa contro la Vis Pesaro, interrompendo una serie di pareggi e sconfitte che durava da quasi due mesi. La squadra di Ivan Maraia è stata chiamata alla reazione dopo la sconfitta con la Recanatese e l’obiettivo è stato raggiunto grazie al gol di Bruzzaniti al 13′ della ripresa, che ha sbloccato la partita. La Lucchese ha provato a dar vita alla partita fin dall’inizio, ma ha avuto difficoltà a trovare il guizzo giusto contro una Vis Pesaro arroccata in difesa. Nei primi 20′, la Pantera ha optato spesso per il tiro da fuori senza mai inquadrare lo specchio della porta.

Nel secondo tempo, la Lucchese ha alzato il ritmo, e Fabbrini ha avuto una grande occasione per segnare al 6′, ma la sua conclusione è stata deviata in corner. Il pressing della Pantera è stato ripagato al 13′ con il gol di Bruzzaniti, che ha toccato morbido di destro da centro area. La Lucchese ha cercato di gestire il vantaggio, e la Vis Pesaro non è stata in grado di reagire. La vittoria è stata molto importante per la Lucchese, che cerca di rilanciarsi in zona playoff.

Lucchese – Vis Pesaro 3-0

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (31’ st Di Quinzio); Tumbarello, Franco, Mastalli (20’ st Alagna); Rizzo Pinna (1’ st Fabbrini), Panico (43’ st Bachini), Bruzzaniti. (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Romero, Bianchimano, D’Ancona, D’Alena, Merletti, Fabbrini, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni, Rossoni, Tonucci, Bakayoko; Ghazoini (39’. St Garau), Aucelli (20’ st Astrologo), Valdifiori, St Clair, Zoia (20’ st Borsoi); Fedato (39’ st Sanogo(, Enem (17’ st Pucciarelli). (A disp.: Campani, Ngom, Nina, Sanogo, Garau, Parodi, Gega). All. Brevi.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Reti: 13’ st Bruzzaniti, 35’ st Tiritiello, 44’ st Di Quinzio.

Note: angoli 6-2; ammoniti Franco, Romero, Ghazoini; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 930.

Gli highlights