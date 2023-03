A Gubbio partono bene i rossoneri, ma vincono gli umbri

La Lucchese non riesce a risollevarsi e il Gubbio ne approfitta, portando a casa la seconda vittoria di fila. Ma c’è una storia che meriterebbe di essere raccontata: il bel gioco iniziale dei ragazzi di Braglia. La Lucchese infatti era entrata in campo con un piglio migliore, dominando il possesso palla e creando numerose occasioni per passare in vantaggio. Al 7° ci prova Quirini, poi al 12° Romero, tutto solo, colpisce di testa su cross di Bruzzaniti ma Di Gennaro è miracoloso e salva. Il Gubbio sembra spaventato ma nel calcio, spesso, non basta giocare bene, bisogna anche saper concretizzare. Al 45° Cucchietti, commette un’ingenuità e Arena trasforma il rigore per il Gubbio.

Nel secondo tempo, la Lucchese accusa il colpo e il Gubbio prende in mano le redini del gioco.

Ma nonostante la vittoria del Gubbio, la Lucchese può uscire a testa alta da questo match. La squadra rossonera ha mostrato un gioco solido e costruttivo, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Sicuramente la sconfitta farà male, ma c’è ancora tempo per rifarsi e provare a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gubbio – Lucchese 2-0

Gli highlights

Direttamente dal sito di Sky Sport.

Tabellino

GUBBIO (3-4-3): Di Gennaro; Portanova (1’ st Dutu), Redolfi, Bonini; Morelli (25’ st Corsinelli), Rosaia, Bontà (1’ st Bulevardi), Nicolao; Arena (20’ st Toscano), Vazquez (20’ st Arras), Di Stefano. (A disp.: Greco, Semeraro, Signorini, Buzzi, Tazzer, Vitale). All. Braglia.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli (16’ st Visconti), Franco, Tumbarello (27’ st Di Quinzio); Bruzzaniti (18’ pt Rizzo Pinna), Romero (16’ st Bianchimano), Fabbrini (27’ st Ferro). (A disp.: Coletta, Galletti, Bachini, D’Ancona, D’Alena, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria). All. Maraia.

Arbitro: Ramondino di Parlermo.

Reti: 47’ pt (rig.) Arena, 37’ st Di Stefano.

Note: angoli 8-0; ammoniti Tiritiello, Romero, Cucchietti, Quirini, Vazquez e Redolfi; recupero 2’ pt e 4’ st.