SPAL – Lucchese, ecco quando si giocano gli ultimi 34 minuti

Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto della sospensione della gara Spal-Lucchese della 5a giornata di andata del Campionato Serie C NOW decretata dall’arbitro all’11° minuto del secondo tempo regolamentare per impraticabilità del terreno di giuoco, sul risultato di 1-2 dispone che la prosecuzione della gara Spal-Lucchese venga effettuata nella data e con l’orario di seguito riportato anche a ratifica della richiesta avanzata dalle società interessate:

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

Ore 16.15