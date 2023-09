Le scuole allo stadio, l’iniziativa della Lucchese

“In occasione della partita contro il Gubbio, siamo entusiasti di annunciare l’inizio di una partnership tra la Lucchese e le realtà scolastiche della piana di Lucca“, annuncia la società rossonera.

La prima scuola a essere coinvolta in questo percorso è il Liceo Sportivo E. Fermi. Gli studenti e il corpo docente saranno ospiti domani, martedì sera, presso lo Stadio Porta Elisa.

“Questo evento segna l’inizio di una collaborazione speciale tra il mondo dello sport e le istituzioni educative della nostra comunità. Vogliamo promuovere valori come lo spirito di squadra, la passione per lo sport e l’importanza dell’istruzione attraverso i colori rossoneri e la presenza di giovani allo stadio”, parola della Lucchese.