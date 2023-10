Dopo la sospensione della gara a Ferrara e il relativo rinvio all’11/10, l’effetto a catena riguarda un’altra gara che interessa il calendario rossonero.

La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 12 del 25.08.2023, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.16/DIV del 14.09.2023, che la gara Lucchese – Juventus Next Gen, in programma sabato 14 ottobre 2023, venga rinviata a data da destinarsi.